Giornata ricca di scontri diretti e prestazioni interessanti, quella che ha riguardato il campionato regionale di Promozione di Basket. Si confermano in vetta, al Sud, Basket Iglesias e Jolly Dolianova e, al Nord, la Demones Ozieri.

Sud. Tante emozioni e combattuta la sfida che ha visto vincere Iglesias nello scontro diretto con la seconda, lo Spirito Sportivo Cagliari (63-62). Primo quarto tutto dei padroni di casa (20-14), al quale risponde la compagine ospite con un break di 2-17 (22-31 al 20’). Nel terzo quarto nuovo ribaltamento di fronte (48-44 al 30’), con il quintetto allenato da Paolo Massidda che tiene il vantaggio fino alla sirena. Miglior realizzatore è Aralossi, dell’Iglesias, con 19 punti. Colpo esterno, dell’altra capolista il Jolly (51-64) sul campo del Condor. Ospiti autoritari sul parquet monserratino, trascinati dalla buona vena realizzativa di Pozzo (14 punti per lui), a guidare una buona distribuzione di punti tra gli elementi a referto. In chiave 3° posto importante vittoria del Sinnai che si impone contro Genneruxi per 79-56. Padroni di casa che controllano sin dalle prime battute (33-22 al 20’). Nella ripresa nuovo allungo e divario che va oltre i 20 punti di vantaggio. Larghi successi, infine, per Basket Quartu e Beta. I primi vincono il Sinis per 96-75, al termine di una sfida ben condotta. Il Beta si impone contro Terralba per 82-66, grazie anche alla performance di giornata, tra i punti personali, di Saul Frau, con 37 punti. Chiude la netta vittoria del Poetto, contro il Madas Siliqua, per 75-45. Partita indirizzata già all’intervallo (36-22) e allungo nella ripresa, grazie anche a Tosadori e Farci, autori di 15 punti.

Nord. Non perde un colpo la Demones Ozieri, che supera a domicilio la Aurea Sassari per 53-73. Partita equilibrata nel corso dei primi 10’ (16-16). Il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni sferra il primo allungo nel secondo quarto (29-37), senza raggiungere però raggiungere la doppia cifra. Il break decisivo arriva nella terza frazione (30-56 al 20’), mentre l’ultimo è di controllo. Miglior realizzatore della sfida è Serra, con 21 punti. Alle spalle risponde la Pallacanestro Nuoro, corsaro a Ozieri, contro la 80&Co, per 52-65. Vittoria su un campo difficile, costruita sulla buona solidità difensiva e grazie ai 21 punti personali di Bassanello. Con questo successo, Zidda e compagni rimangono distanziati di soli 2 punti in classifica. Chiude il quadro delle gare, la vittoria esterna del S. Orsola ad Arzachena (45-53) e quella interna del CMB Porto Torres contro la Ichnos Nuoro (53-37).

