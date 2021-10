L'impatto di Marco Nappi all'Arzachena è stato più che buono. Nonostante il 4-0 subito dal Giugliano capolista domenica gli smeraldini sono partiti bene e cercheranno riscatto con l'Ostiamare.

Nappi, come giudica l'avvio?

“Sin dalle amichevoli la squadra ha recepito quello che volevo. Stiamo mostrando grinta e determinazione, oltre al gioco. Spero che la crescita possa continuare: i ragazzi si allenano in maniera eccezionale, credono in ciò che gli faccio fare e lo attuano in campo”.

Che campionato ha trovato?

“Un girone difficile, in D trovi squadre che lottano e ti pressano. Dobbiamo continuare a lavorare sodo, contro rivali molto competitivi e giocatori molto importanti. Ma ce la giocheremo con tutte”.

Siete pronti per lottare per la promozione?

“Dobbiamo crescere ancora, ma le basi ci sono. Questi sette punti in quattro giornate dicono che qualcosa di importante ce l'abbiamo anche noi: siamo sulla buona strada”.

Come ha trovato Arzachena?

“Una zona bella, poi la società ha uno stadio fantastico e un campo da allenamento splendido. Ci sono tutte le possibilità per esprimere al meglio il lavoro. Mi sono molto legato al direttore Zucchi: mi sta dando una grande mano per ambientarmi e mi ha dato un'ottima squadra. Spero di contraccambiare coi risultati”.

Ricorda qualche gara particolare nell'Isola da giocatore?

“Con il Cagliari parecchie, segnavo ogni volta che ci giocavo: doppietta con l'Udinese e la Fiorentina, due gol col Genoa. Mi portava fortuna: spero che la Sardegna possa portarmene altrettanta da allenatore”.

La settimana scorsa, ai premi Ussi, ha ritrovato Pioli.

“Abbiamo giocato due anni alla Fiorentina. Dopo i premi siamo andati a cena assieme, col direttore e l'addetto stampa. È una persona fantastica, speciale, oltre che un grande allenatore. È stata una bella serata”.

