Stagione straordinaria per Mauricio Villa, capocannoniere del campionato di Eccellenza. Per l’attaccante argentino del Budoni sono ventotto le reti stagionali ed è record personale. Classe 1985, l’attaccante di Mar La Plata (Argentina) gioca in Italia da undici stagioni, con un’unica parentesi quella 2015/2016 col Floriana (Serie A maltese). In Sardegna ha indossato la maglia del Budoni nel 2014/2015 per poi far ritorno nella stessa società nel 2019/2020. Nella stagione appena iniziata aveva iniziato col Castiadas realizzando dieci reti. Le altre diciotto con i biancocelesti. Domenica scorsa ha firmato una doppietta contro l’Idolo.

Con la tripletta siglata nella sfida col Sant’Elena, il bomber della Nuorese, Mauro Ragatzu ha agganciato in seconda posizione, a quota ventuno, Alessio Mulas (Porto Rotondo). Sotto di un gol, l’argentino Blas Tapparello dell’Ilvamaddalena. Diciotto le marcature di Pierpaolo Falchi del Taloro Gavoi.

La classifica:

28 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas, 18 Budoni).

21 RETI: Ragatzu (4 rig.) (Nuorese); Mulas (Porto Rotondo).

20 RETI: Tapparello (1 rig.) (Ilvamaddalena).

18 RETI: Falchi (1 rig.) (Taloro Gavoi).

17 RETI: M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Fangwa (4 rig.) (Monastir K.).

14 RETI: Camba, Podda (5 rig.) (Ferrini); Nieddu (3 rig.) (Idolo); Virdis (Ossese); Ruzzittu (2 rig.) (Porto Rotondo); Mboup (2 rig.) (Sant’Elena); Littarru (2 rig.) (Taloro Gavoi).

13 RETI: Aiana (1 rig.) (Ilvamaddalena); Caboni (1 rig.) (Sant’Elena).

12 RETI: Atzei (Ghilarza); Chelo (1 rig.) (Ossese).

11 RETI: Santoro (8 Castiadas, 3 Budoni).

