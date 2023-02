Il Carloforte e Aurora Cagliari comandano la classifica del campionato Open Femminile Msp di pallacanestro. Entrambe a quota 8 punti in classifica, rispetto alla compagine cagliaritana, la squadra allenata da Sebastiano Melis ha giocato tre partite in meno ed è tuttora imbattuta con quattro successi in altrettante gare disputate. Due li ha ottenuti proprio contro l'Aurora che è già scesa in campo 7 volte battendo per due volte il San Leone Uta e una il Panda e il giovanissimo Ghilarza.

Imbattuta anche Condor Monserrato che, nella sua unica uscita stagionale, ha piegato facilmente le resistenze delle ghilarzesi, alla loro prima esperienza in un campionato di basket. A quota 2 punti ci sono anche il San Leone e il Panda, quest'ultimo vittorioso nella gara di ritorno con l'Aurora.

La classifica: Carloforte (4) e Aurora (7) 8 punti; Condor (1), San Leone (3) e Panda (3) 2; Ghilarza 0 (4). (tra parentesi le partite disputate).

