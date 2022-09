I tornei di calcio amatoriale sono ormai alle porte e tutto è pronto per l’inizio della nuova stagione di Msp e Uisp.

Due categorie. L’8 ottobre scende in campo l’Msp. “Si riparte con la stessa voglia ed entusiasmo. Le squadre sono pronte a sfidarsi e a divertirsi soprattutto. Ci sarà tanto agonismo ma poi ci si ritrova a festeggiare insieme il terzo tempo a fine partita”, dice Alberto Borsetti, presidente dell’Msp Sardegna. Due le categorie, Over 50 (a girone unico) e Over 55, con i gironi A e B. I campioni uscenti della Maccioni Marmi (Over 50) e della Masnata Chimici (Over 55) dovranno difendere il titolo in una stagione che si preannuncia molto competitiva. “Tutte le squadre si stanno preparando al massimo e saranno molto agguerrite. Ci sarà da combattere”, chiude Borsetti.

Uisp scalda i motori. Inizia a metà ottobre invece la stagione Uisp: si comincia con le prime fasi della Coppa provinciale (ex Coppa Italia) che si svolgeranno in tre turni con la finale in programma ad aprile. Il debutto dei due campionati Open e Over (entrambi a girone unico, con quattordici squadre partecipanti per ciascuna categoria) è fissato invece per il primo weekend di novembre. “Ci riprendiamo il nostro spazio finalmente, dopo due anni di incertezze, pronti a giocare e a portare in campo i valori dello sport. Sarà un bello spettacolo, ci sarà da divertirsi per tutti”, commenta entusiasta Giovanni Loddo, responsabile dell’Uisp provinciale di Cagliari.

