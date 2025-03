Spettacolo a Sinnai per la gara XC Taulaxia, organizzata dall’associazione Serpeddì Bike Team. A vincere il solito Eros Piras della Donori Bike, reduce dal successo nella gara su strada a Villasimius. Un percorso, appunto nella zona di Taulaxia, di circa cinque chilometri da ripetere quattro volte con un dislivello positivo complessivo di oltre 600 metri.

Sin dalle prime battute il campione sardo ha fatto il vuoto. Al primo giro aveva già staccato di un minuto il suo immediato inseguitore. Ha chiuso poi la gara in 54 minuti e 51 secondi. Alle sue spalle il compagno di squadra Petr Dobry, staccato di tre minuti e venti secondi. Sul gradino più basso del podio Matteo Moi della Nurri Orroli (un’ora e un minuto) seguito da Paolo Aledda della Karel Sport a circa trenta secondi. Hanno partecipato una cinquantina di corridori. Anche una donna, Francesca Trudu dei Guerrieri Stanchi.

«Una bellissima gara», dice Aledda, sinnaese doc, che due anni fa si è imposto nella Serpilonga Point tu Point. «Piras ha fatto subito il vuoto confermando il suo potenziale. Per quanto mi riguarda inizialmente mi sono dovuto districare per recuperare qualche posizione non essendoci tanto spazio per sorpassare una volta entrati nei single track. Sono davvero soddisfatto. Per me è stata la prima gara stagionale. Impegnativa, terreno scivoloso ma davvero divertente. Complimenti all’organizzazione».

