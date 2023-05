Dopo aver vinto la “Laghi e Nuraghi” a Sarroch, Luca Dessì chiude al primo posto assoluto anche “La via dell’Ossidiana Is Trebinas” a Pau, gara di mountain bike valida per il campionato regionale Marathon e quarta tappa della Sardinia Cup di cui Dessì è leader assoluto. Una corsa durissima di 65 chilometri con 2000 metri di dislivello positivo. Il fortissimo ciclista settimese, tesserato con la Karel Sport Sinnai, ha tagliato il traguardo dopo appena tre ore e tre minuti. Alle sue spalle, staccato di un minuto, Marco Serpi, atleta dell’Arkitano. Con tre minuti di ritardo il terzo classificato, Michael Giua (Olbia Cycling). In quarta posizione l’ussanese, fortissimo triatleta, Ruslan Farci compagno di squadra di Dessì. A seguire Alessandro Salis (Fancello) e il capitano della Karel Sport, Mauro Vacca.

«E’ andata bene», dice Dessì, già campione sardo Marathon nel 2019. «Inizialmente non ho trovato il giusto ritmo. Mi trovavo in quarta posizione. Verso metà gara, ho aumentato le pedalate e sono riuscito a recuperare terreno e portarmi in seconda posizione. Nel finale ho agganciato e sorpassato il secondo. Il futuro? Dopo la pausa estiva sì riprenderà dalla gara di Donori. Cercherò di mantenere la prima posizione della Sardinia Cup».

Tra le donne vittoria assoluta per Erika Pinna (Arkitano) col tempo di tre ore e trentadue minuti.

Le maglie per categoria: Luca Dessì (M2), Marco Serpi (ELMT), Ruslan Farci (UN), Alessandro Salis (M3), Alessandro Scanu (M1), Emiliano Murtas (M5), Cristian Melis (M4), Federico Lecca (M6), Renato Pani (M7) e Erika Pinna (EWS).

Nella point to point (42 chilometri), primo classificato Emanuele Aru del Villacidro Triathlon che ha tagliato il traguardo in un’ora e cinquantasette minuti, seconda pizza per Alessio Fois della Crazy Wheels, staccato di tre minuti. Terzo Nicola Sessini sempre della Villacidro Triathlon e quarto Paolo Aledda, Karel Sport.

