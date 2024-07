Dopo l’annullamento del 21º Slalom di Osilo, che si sarebbe dovuto correre lo scorso weekend, il Campionato Regionale Slalom ripartirà domani col 2º Slalom di Bono che, oltre ad avere coefficiente 1,75 per il campionato sardo, sarà valido anche la Coppa Italia Aci Sport e per il Trofeo Nord.

Una titolazione ottenuta a pochi giorni dalla gara, in quanto l’annullamento dello Slalom Vandoies Terento ha permesso all’appuntamento organizzato da Abc Motorsport e Bono Corse di passare da riserva a vero e proprio round delle due competizioni tricolori.

Saranno 65 i piloti che domani, alle 9, si presenteranno allo start. Il programma prevede, a partire dalle 9, una manche di ricognizione e tre di prova, seguite dalle premiazioni, alle 18 in piazza Gramsci. Lungo percorso di 2,89 km che comprende un tratto della Provinciale 6 e uno della Statale 128 Bis, saranno installate 11 postazioni di birilli.

Presenti il vincitore della prima edizione, Enea Carta, il leader del Campionato, Andrea Acquas, i competitivi Enrico Piu, Giovanni Cannoni, Lussorio Niolu e Francesco Marrone, che al volante di prototipi e Formula sono i più quotati per la vittoria finale. In totale ben otto le scuderie rappresentate: Abc Motorsport, Team Autoservice Sport, Salita di Tandalò, Mrc Sport, Ogliastra Racing, Magliona Motorsport, Porto Cervo Racing e Racing Experience Team.

Il commento. Diego Pala, presidente di Bono Corse, ha dichiarato: «La nostra grande macchina organizzativa è stata messa in moto tempo addietro per rendere tutto impeccabile. Ringraziamo tutte le persone che ci stanno dando una mano,in particolare l’amministrazione comunale di Bono, che ha creduto sin da subito in questa manifestazione, e l’Aci Sport per questa bella opportunità. Siamo orgogliosi di far parte del Trofeo Nord e della Coppa Italia Slalom Zona 2. Auguriamo a tutti buon divertimento».

Penisola e all’estero. Nel frattempo, in Finlandia, i portacolori di Aci Team Italia, Valentino Ledda e Claudio Mele, su Renault Clio Rally4, hanno conquistato un secondo posto nella classe 3 al HyaCenter Rally.

Nella 50ª Cronoscalata Alpe del Nevegal, che si disputerà domani a Trento, al via anche Sergio Farris (Wolf Gb 08), oggi 31º in prova, e Mario Murgia (Hyundai i30 N), oggi 112º.

© Riproduzione riservata