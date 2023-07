Tra i 238 iscritti al 58º Trofeo Luigi Fagioli, round del Campionato Italiano Velocità Montagna e del Tivm, a rappresentare la Sardegna sarà l’algherese Sergio Farris. Il driver catalano, portacolori della Ro Racing, disputerà la cronoscalata di Gubbio al volante della Lola B99/50 Zytek. Oggi, dalle 10, le due manche di qualifica, domani, dalle 9.30, le due manche di gara.

Nel frattempo, alla 58ª Coppa Città di Lucca, in gara due equipaggi della Sardegna Racing: Lorenzo Vacca, con Ambra Valenti, su Renault Clio Rs, e Francesco Fois, con Silvia Piras, su Mini Cooper S. Intanto, in Sardegna, cresce l’attesa per il 1º Slalom Città di Bono, in programma il 29-30 luglio e valido per il Campionato Regionale Delegazione Sardegna. Le iscrizioni alla gara organizzata da Bono Corse chiuderanno alle 24 di mercoledì 26 luglio.

Terra Sarda. Il 6-8 ottobre, la Gallura ospiterà l’11º Rally Terra Sarda, valido per la Coppa Rally di Zona 9 nonché data conclusiva della nuova serie internazionale World Ter Series, che tocca Nuova Zelanda (Otago Rally), Francia (Rallye Antibès Côte d’Azur) e Barbados (Sol Rally Barbados) prima di sbarcare in Sardegna. Si tratta di ulteriore step di crescita di una serie che, già lo scorso anno, aveva scelto il Terra Sarda come appuntamento finale della serie europea Ter. La gara, inoltre, sarà abbinata anche al rally storico e valida per il Ter Historic.

Confermati il villaggio Rally alla Promenade di Port di Porto Cervo, che ospiterà anche la presentazione degli equipaggi e l’arrivo, e le convenzioni per gli equipaggi. «Fondamentale, in questi termini, è stata la confermata fiducia da parte dei nostri storici partner quali Grimaldi Lines, Tirrenia, Moby e Sardinia Ferries” ha commentato Mauro Atzei, presidente di Porto Cervo Racing, “oltre alle strutture alberghiere che hanno sposato questo nostro ambizioso progetto. Poter contare sull’affidabilità di strutture di questo calibro è basilare per la buona riuscita di un evento di grande portata come il Rally Terra Sarda».

Tandalò. Il 10-12 novembre, invece, spazio alla 7ª Cronoscalata di Tandalò, targata Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, che si correrà su sterrato a Buddusò. Valida per l’Italiano Velocità su Terra, sarà abbinata come di consueto anche all’Atipica Sperimentale, che incoronerà il nuovo Re di Tandalò. L’appuntamento sarà anche Promo Event della Ter European Series. Il percorso di avvicinamento alla gara è iniziato già nel corso del Rally Italia Sardegna, quando l’organizzazione di Tandalò ha accolto addetti ai lavori, autorità e amici nei pressi della Loelle Arena, dove è arrivato anche l’Assessore Regionale al Turismo, Gianni Chessa.

«C’è già grande fermento per l’edizione 2023. Stiamo lavorando con grande impegno per lanciare la volata alla 7ª edizione e abbiamo già ricevuto interesse non solo da parte dei tanti piloti sardi ed italiani, ma soprattutto da un importante numero di concorrenti stranieri che hanno apprezzato l’evento nel corso degli ultimi anni» , ha commentato Gigi Satta, presidente di Tandalò Motorsport.

