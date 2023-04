Monastir-Nuorese di domenica prossima (ore 16) sarà una sfida salvezza in tutti i sensi, nell'ultima giornata di Eccellenza.

Chi vince va ai playout contro una fra Lanusei e Li Punti, il pareggio condanna i padroni di casa e non dà certezze ai verdazzurri che potrebbero essere costretti a uno spareggio col Sant'Elena (se dovesse battere l'Iglesias). La partita del Comunale vedrà una capienza, come di consueto, limitata a cento spettatori: niente possibilità di riempire l'impianto, complici motivi di sicurezza che da tempo rendono ridotta l'agibilità.

Per i tifosi della Nuorese disponibilità del 20% nella zona dedicata ai tifosi ospiti. La società, dopo aver discusso con l'amministrazione comunale, sta facendo il tentativo di ottenere una deroga in extremis ma è molto difficile che la ottenga, in attesa di lavori programmati dopo la fine del campionato.

Il messaggio. «Con grande rammarico da parte nostra, perché ci saremmo augurati una bella festa di sport, invitiamo gli sportivi e i tifosi nuoresi a non mettersi in viaggio in massa perché la disponibilità per i sostenitori ospiti è del 20% della capienza quindi venti posti. Purtroppo, a causa della ridotta agibilità, l'impianto sportivo di Monastir può ospitare soli cento spettatori», afferma il presidente del Monastir Marco Carboni.

