Domenica impegnativa per l'ASD Monastir 1983 che, alle 16, scenderà in campo davanti al pubblico casalingo contro l'Ossese. Uno scontro importante in chiave playoff, in questo finale di stagione, dove la compagine di mister Angheleddu deve riuscire a conquistare almeno sei punti su nove disponibili per assicurarsi matematicamente il secondo posto in classifica. La seconda piazza, essendoci almeno dieci punti di distacco sulla quinta, garantirà ai biancoblù o al Tempio (attualmente terzo a -3) di saltare la semifinale playoff. Che potrebbe non giocarsi anche fra terza e quarta, visto che ora tra Tempio e Ossese ci sono 7 punti di differenza.

Ad analizzare il match di questo weekend è stato il centrocampista Fabrizio Frau. «Mi aspetto una partita molto tosta. Loro sono un’ottima squadra che ci ha dato parecchio filo da torcere all’andata dove siamo riusciti a vincere solo grazie a un autogol. Hanno un ottimo organico, ma noi non siamo da meno e daremo come sempre il massimo per cercare la vittoria», ha spiegato il classe '95.

A inizio annata il Monastir sembrava essere la forza del campionato, appropriandosi della vetta per tutto il girone d'andata e collezionando vittorie importanti. Il 2025, invece, è cominciato con qualche passo falso e il Budoni (ora a +8, domani a Villasimius può festeggiare) ne ha approfittato per spodestare Frau e soci: «⁠Il Budoni ha messo il turbo nel girone di ritorno. Noi non siamo riusciti a tenere la loro ruota e poco a poco hanno ottenuto il vantaggio che permette loro di stare lì sopra. Ci è mancato un po’ di cinismo nelle partite che non siamo riusciti a chiudere, ciò ha significato perdere punti dalla vetta».

Eppure, nonostante qualche scivolata, il Monastir non ha nessuna intenzione di cedere e il mirino resta sempre puntato sulla salita in Serie D anche tramite i playoff, come ha puntualizzato Frau: «Il Monastir arriva ai playoff con la fame di voler arrivare in Serie D dalla porta secondaria e questo ti fa capire quanto avanti vogliamo arrivare. Sappiamo che andremo a sfidare delle compagini forti, speriamo di passare direttamente dalla finale chiudendo la regular season al secondo posto».

Appuntamento dunque per domenica ore 16 al Comunale di Monastir. L'arbitro della partita contro l'Ossese sarà Marco Spiga di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Sanna di Cagliari e Mirko Pili di Oristano.

