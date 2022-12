La sua Nuorese non brilla, ma lui continua a sfornare super prestazioni. Dopo il girone di andata, il capitano della squadra barbaricina, Fabio Cocco è giudicato il migliore nella speciale classifica del progetto ideato dal gruppo L’Unione Sarda con la collaborazione della Federazione sarda. Il giocatore classe 1988 ha raccolto ben 17 voti su 18 partite giocate. A votarlo i tecnici delle squadre avversarie affrontate.

«Fa sicuramente piacere», dice Cocco. «Si potrebbe anche far meglio considerato che la nostra classifica piange. Ma ci sono buoni propositi per uscire da questa situazione. La società è attiva sul mercato per effettuare i giusti accorgimenti. Rinforzi che urgono».

Nella classifica dei migliori, il trequartista ha un vantaggio di tre punti su Marco Cabeccia, difensore del Latte Dolce, quattro su Ryduan Palermo (Villacidrese) e cinque su Danilo Ruzzittu (San Teodoro) e sull’ex compagno Mauro Ragatzu (Sant'Elena). «Cabeccia ha quasi la mia stessa età. Un ottimo difensore che sta facendo bene pure in fase realizzativa. Palermo, Ruzzittu e Ragatzu sono tutti calciatori forti. Ragatzu ha giocato con noi nelle precedenti tre stagioni. Non lo scopro io. Ha militato nei professionisti ed ha sempre primeggiato nella classifica marcatori. La sua partenza è stata un’enorme perdita. È anche una grande persona. Abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo».

In pochi come lui sono riusciti ad essere profeti in patria. Con la maglia verdazzurra punta alle 300 presenze. «Ho iniziato da raccattapalle», prosegue, «e ho fatto tutta la trafila sino alla Juniores. In quel periodo la squadra giocava in C e mi avevano trasferito in prestito in società di Eccellenza. Poi sono rientrato quando l'ex presidente Goveani aveva lasciato. Nel primo campionato in prima squadra, in panchina c’era Antonio Prastaro. Da quel momento ho praticamente sempre giocato a Nuoro a parte quattro stagioni».

Cocco è ora concentrato sulla sua Nuorese, penultima in classifica. In questo torneo ha dovuto cambiare posizione per dare maggiore mano d’aiuto alla squadra. «Sto giocando più arretrato rispetto alla mia usuale posizione». Domenica prossima la delicatissima sfida al “Frogheri” contro il Li Punti che nell'ultimo impegno ha ottenuto la prima vittoria stagionale. «Ci aspetta uno scontro delicatissimo contro un’avversaria diretta per la salvezza. Una sfida fondamentale».

L’ex giocatore di Torres, Calangianus e San Teodoro, chiama i suoi tifosi. «Sono contento. Si stanno riavvicinando al campo. In questo periodo non facile è doppiamente importante che il pubblico ci sia vicino».

Intanto alcuni imprenditori si sono fatti avanti per rilevare la società. Tra questi Roberto Goveani e Roberto Felleca ma per ora soltanto fumate nere.

