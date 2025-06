Dopo aver detto si al ritorno alla guida del Taloro di Gavoi, il nuovo allenatore Mario Fadda è già al lavoro con la società per l'allestimento della squadra del prossimo campionato di Eccellenza. Si parla di almeno tre arrivi, anche se in questo contesto no filtra nulla di ufficiale, Il nuovo mister che torna a distanza di due anni, è un tenico di comprovata esperienza: una carriera in panchina arrivata dopo tantissimi anni giocati anche in Serie C e Serie D. «La Società - scrive il club - accoglie con fiducia il suo rientro, ritenendolo una figura in grado di garantire continuità e solidità al progetto tecnico che in questa nuova stagione ha subito un grande cambiamento. A mister Fadda e a tutto il suo staff tecnico vanno i migliori auguri di buon lavoro per la nuova stagione».

