Una squadra di basket nata nella scuola di San Donato, nel centro storico di Sassari. Un'iniziativa coraggiosa e anche simbolica, perché dimostra come nel segno dello sport possano convivere persone di diverse nazionalità, in questo caso bambini e bambine. Sono i San Donato Devils, la squadra che ha come "padrino" Ousmane Diop, giocatore della Dinamo passato a Milano ma che è tornato a trovarli quando ha giocato da avversario del Banco di Sardegna. I "diavoletti" vivaci ma bravissimi hanno vissuto una giornata particolare al Marco Spissu Basketball Camp, il camp che il play sassarese ex Dinamo e ora in forza al Saragozza, ha organizzato al Baia di Conte Resort di Alghero.

E' stata una giornata di divertimento, inclusione, socialità e nuove amicizie con i partecipanti al camp che sono 130 e arrivano da tutta l'isola. Sono stati accompagnati dalla coach Elisabetta Ganadu e alla docente Rossella Dettori, che hanno seguito i bambini e le bambine della squadra per tutto l'anno.

L’iniziativa è stata resa possibile dalla Biblioteca Popolare dello Sport e l’associazione Memoria Storica Torresina, che da tempo operano all’interno del centro storico. A fine giornata scambio di maglie, con Marco Spissu che ha regalato la sua divisa ai piccoli ospiti e ha ricevuto in campo quella rossa dei Devils.

«Giusto un mese fa il rione di San Donato è stato al centro dell’ennesima operazione di sicurezza da parte delle forze dell’ordine, con decine di arresti e una situazione sempre più esplosiva - hanno sottolineato Graziano Mura e Andrea Sini, che hanno organizzato l’iniziativa in rappresentanza di Amst e Biblioteca Popolare dello Sport –. In un contesto così complicato dal punto di vista sociale, i bambini sono la speranza per il futuro ed è per questo che da tempo loro sono al centro delle nostre iniziative. Al Camp abbiamo trascorso tutti insieme una giornata indimenticabile ed estremamente divertente. Ringraziamo di cuore Marco Spissu, collabora da tempo con noi per tante iniziative e la sua generosità e disponibilità sono un grande esempio. I Devils lo aspettano per una visita a scuola nel prossimo anno scolastico. Insieme a Ousmane Diop e ai giocatori della Torres, Marco è il loro grande idolo».

