L’Asvi Sardegna chiama. E Gianluca Bormioli risponde. A capo per un decennio della nazionale giovanile, il tecnico emiliano è volato a Tanca Regia per lo stage promosso dall’agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica, indirizzato ai preparatori e agli addestratori di giovani cavalli in possesso di patente Fise.

Nel fine settimana Bormioli ha lavorato sul campo principale dell’impianto di Abbasanta per fornire ai partecipanti le necessarie conoscenze dei presupposti logici e tecnici alla base della prova di andature e salto montato, riservata ai puledri di 3 anni e organizzata ogni anno dall’Asvi, prova che nel 2025 si svolgerà dal 1° al 6 luglio proprio nell’impianto di Tanca Regia, coinvolgendo anche i puledri di 2 anni.

«Si è fatto un lavoro di preparazione alla gara, un allenamento in base a quello che verrà chiesto nella prova», spiega Bormioli. «La formazione dei tecnici che insegnino ai ragazzi a montare bene è fondamentale, ma parallelamente – aggiunge il tecnico federale – ci vuole la formazione di chi prepara e presenta i giovani cavalli. Ci vuole un progetto sportivo a lungo termine».

