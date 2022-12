Due stranieri, Miranda e Mboup, rilanciano le squadre di Promozione (girone A) del Sarrabus. Miranda ha segnato il gol della vittoria del Villasimius ieri sul campo del Guspini. Mboup le due reti con le quali il Castiadas ha battuto il Gonnosfanadiga e ha raggiunto il terzo posto, a quattro lunghezze dal tandem di testa Villasimius-Guspini.

Una domenica davvero positiva per le formazioni sarrabesi che non fanno grandi proclami ma che sotto sotto sognano l'Eccellenza. Mboup è arrivato dal Sant'Elena dopo mesi di trattative ed ha fatto subito i due gol che hanno regalato un successo importantissimo. La punta mancava a questa squadra. Il girone A di Promozione si fa sempre più interessante. Per ora comandano Villasimius e Guspini, con Castiadas e Verde Isola prime inseguitrici.

Nel girone B, l'Arborea di Nunzio Falco è spietata. Ha ottenuto il decimo successo su undici gare. Non molla la presa il Barisardo, secondo a meno cinque. E domenica prossima si giocherà lo scontro diretto in Ogliastra.

Nel gruppo C, allunga il Tempio di mister Cantara. Dietro i galletti, a tre punti di distanza, ben quattro squadre. Sono Bonorva, Stintino, Macomerese e Usinese. Un ragruppamento molto equilibrato. Nel prossimo turno in programma Tempio-Macomerese.

