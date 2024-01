Dopo la seconda giornata di ritorno, il centrocampista del Carbonia, Andrea Porcheddu resta al comando con tredici punti. In seconda posizione, con un voto in meno, l’esterno dell’Ossese Mattia Gueli. Come Porcheddu, anche Gueli non è stato indicato tra i tre migliori dal tecnico della formazione avversaria, in questo caso da Massimiliano Mura.

Fermi a quota undici i centrocampisti dell’Iglesias, Mauricio Bringas e Gianluigi Illario, regolarmente presenti nella trasferta (vinta) contro il Sant’Elena. Staziona ad undici punti anche Michele Suella della Villacidrese, raggiunto dal compagno Salvatore Bruno, protagonista di una grande partita a Bonorva contro il Bosa. La compagine del Medio campidano è in forte ripresa.

Domenica scorsa hanno raccolto la decima preferenza Adam Idrissi del Bosa, Sandro Scioni della Ferrini Cagliari, Michele Fadda del Sant’Elena e Luca Camba del Villasimius. Hanno agganciato Mouhamadou Sakho del Barisardo, Fabio Vignati del Sant’Elena, Alberto Atzori della Tharros e Luca Melis del Villasimius. Con nove voti cinque calciatori: Luca di Angelo (Bosa), Nicolas Madero (Ilva), Victor Pucinelli (Li Punti) e il capocannoniere del torneo con quindici reti Alessio Mulas e Samuele Saggia del San Teodoro Porto Rotondo.

13 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

12 PUNTI

Mattia Gueli (Ossese)

11 PUNTI

Mauricio Bringas (Iglesias)

Gianluigi Illario (Iglesias)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Michele Suella (Villacidrese)

10 PUNTI

Mouhamadou Sakho (Barisardo)

Adam Idrissi (Bosa)

Sandro Scioni (Ferrini)

Michele Fadda (Sant'Elena)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Alberto Atzori (Tharros)

Lorenzo Camba (Villasimius)

Luca Melis (Villasimius)

9 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Victor Pucinelli (Li Punti)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Samuele Saggia (San Teodoro)

8 PUNTI

Artur Sagitov (Bosa)

Mohamed Sory Camarà (Calangianus 1, Barisardo 7)

Alberto Usai (Ferrini)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Giacomo Cocco (Li Punti)

Michele Chelo (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Roberto Mele (Taloro)

Ousman Gomez (Tempio)

7 PUNTI

Abre Yannick Beugrè (Barisardo)

Simone Solinas (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Alessio Figos (Ferrini)

Marco Manis (Ferrini)

Andrea Corda (Ghilarza)

Santiago Arnaudo (Li Punti 4, Tharros 3)

Davide Cherchi (Ossese)

Luca Floris (Sant'Elena)

Antonio Fortuna (Sant'Elena)

Massimo Fadda (Taloro)

Stefano Demurtas (Tempio)

Simone Calaresu (Tharros)

Gabriele Mereu (Tharros)

Andrea Sanna (Tharros)

Lorenzo Cocozza (Villacidrese)







