Nella classifica dei migliori del campionato di Eccellenza, il centrocampista dell’Iglesias, Gianluigi Illario ha raggiunto Andrea Porcheddu, che ricopre lo stesso ruolo nel Carbonia. Domenica scorsa il giocatore rossoblù ha ottenuto il tredicesimo punto. Illario, figlio d’arte (il padre Riccardo ha giocato nel Palermo), è in gran forma e sta anche andato a segno, come accaduto nelle precedenti due gare contro il Carbonia e Tempio. APorcheddu, assente nella partita contro il Li Punti, è rimasto appunto a tredici.

Al loro inseguimento tre giocatori. Tra questi il compagno di reparto di Illario, Mauricio Bringas che contro il Taloro ha segnato il secondo gol (1-2 poi l’incontro è terminato 3-3). L’argentino ha collezionato il dodicesimo voto agganciando l’esterno dell’Ossese, Mattia Gueli e l’attaccante della Villacidrese, Michele Suella. L’ottimo momento della squadra di Giampaolo Murru si riflette anche in questa classifica anche se con Gavoi resta il rammarico per non aver sfruttato il doppio vantaggio (vinceva 1-3 sino al 43’ della ripresa).

13 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia)

Gianluigi Illario (Iglesias)

12 PUNTI

Mauricio Bringas (Iglesias)

Mattia Gueli (Ossese)

Michele Suella (Villacidrese)

11 PUNTI

Mouhamadou Sakho (Barisardo)

Michele Fadda (Sant'Elena)

Fabio Vignati (Sant'Elena)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Lorenzo Camba (Villasimius)

Luca Melis (Villasimius)

10 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Adam Idrissi (Bosa)

Sandro Scioni (Ferrini)

Alberto Usai (Ferrini)

Victor Pucinelli (Li Punti)

Samuele Saggia (San Teodoro)

Ousman Gomez (Tempio)

Alberto Atzori (Tharros)

9 PUNTI

Alessio Figos (Ferrini)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Andrea Corda (Ghilarza)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Massimo Fadda (Taloro)

Roberto Mele (Taloro)

Simone Calaresu (Tharros)

8 PUNTI

Simon Pierrick Petit (Barisardo)

Artur Sagitov (Bosa)

Mohamed Sory Camarà (Calangianus 1, Barisardo 7)

Gabriele Dore (Carbonia)

Santiago Arnaudo (Li Punti 5, Tharros 3)

Giacomo Cocco (Li Punti)

Michele Chelo (Ossese)

Jacopo Malesa (San Teodoro)

Luca Floris (Sant'Elena)

Mauro Martin Castro (Taloro)

Felipe Josè Roccuzzo (Tempio)

Andrea Sanna (Tharros)

7 PUNTI

Abre Yannick Beugrè (Barisardo)

Matteo Forzati (Calangianus)

Romolo Putzu (Calangianus)

Simone Solinas (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Federico Boi (Ferrini)

Marco Manis (Ferrini)

Fabio Porru (Iglesias)

Davide Cherchi (Ossese)

Simone Varrucciu (San Teodoro)

Antonio Fortuna (Sant'Elena)

Stefano Demurtas (Tempio)

Victory Igene (Tempio)

Gabriele Mereu (Tharros)

Lorenzo Cocozza (Villacidrese)

Sariang Kassama (Villasimius)





