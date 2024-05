Sono due calciatori a conquistare il trono di migliore dell’Eccellenza 2023/2024. Domenica scorsa si è giocata l’ultima giornata del campionato ed i centrocampisti Andrea Porcheddu del Carbonia e Gianluigi Illario dell’Iglesias hanno conquistato il ventiduesimo voto chiudendo la sessione regolare appaiate in testa nella speciale classifica. Porcheddu, classe 1999, ex giovanili del Cagliari, Arzachena, Nuorese e Castiadas, ha collezionato ventinove presenze e per lui la stagione non è ancora chiusa. I minerari, infatti, disputeranno il playout contro la Tharros. Mentre Illario, classe 1996, figlio d’arte (il padre Riccardo giocò nel Palermo), con un passato con Torres (giovanili), Novese, Arzachena, Muravera, Ghilarza, Samassi, Nuorese, Massese e Nissa, ha giocato trenta gare.

Al terzo posto si è classificato l’attaccante del Sant’Elena, Michele Fadda con venti punti su ventinove partite giocate. Una piccola soddisfazione per il giocatore biancoverde, classe 1995, ex San Teodoro, Guspini e La Palma, considerato che i quartesi sono retrocessi in Promozione. Nell’ultimo impegno Fadda ha centrato il ventesimo voto, staccando l’esterno dell’Ossese, Mattia Gueli (ventisette presenze) e l’attaccante della Villacidrese, Michele Suella (trentino presenze), entrambi rimasti a quota diciannove.

Si sono messi in evidenza, conquistando diciotto preferenze, anche Mouhamadou Sakho (Barisardo, ventotto presenze), Mauricio Bringas (Iglesias, trentuno presenze) e Ousman Gomez (Tempio, ventiquattro presenze).

