Continua il testa a testa nella speciale classifica dei migliori di Eccellenza tra l’attaccante del Monastir Yann Fangwa e il capitano della Nuorese Fabio Cocco. Le prestazioni di entrambi sono state giudicate positive dai tecnici delle formazioni avversarie. Fangwa si è messo in evidenza nella grande vittoria della sua squadra contro l’Ossese. Sconfitta che ai bianconeri è costata il primato. Cocco invece ha ben figurato nella sfida interna col Budoni terminata col risultato di parità (0-0).

Gli inseguitori. Avanzano i due giocatori dell’Idolo Sem Kamana e Marco Nieddu. Per loro 16esimo punto. Sono in compagnia di Blas Tapparello (Ilvamaddalena), Mattia Caddeo (Ghilarza) e Marcello Angheleddu (Villacidrese). A quindici punti Alberto Usai della Ferrini. Usai e Angheleddu non hanno giocato. L’incontro tra cagliaritani e Villacidrese si giocherà il 13 aprile prossimo.

La Classifica

19 PUNTI: Fangwa (Monastir).

17 PUNTI: Cocco (Nuorese).

16 PUNTI: M. Caddeo (Ghilarza); Kamana, Nieddu (Idolo); Tapparello (Ilvamaddalena); Angheleddu (Villacidrese).

15 PUNTI: Usai (Ferrini).

14 PUNTI: Gueli (Ossese); Castro, Mele (Taloro Gavoi).

13 PUNTI: Mattea (Asseminese); Steri (Budoni); Fadda (Guspini); Ragatzu (Nuorese); Chelo (Ossese); Littarru (Taloro Gavoi).

12 PUNTI: Manca (Asseminese); Di Angelo, Mattiello (Bosa); Santoro, Usai, Villa (Budoni); Fortuna (Guspini); Luiu (Li Punti); Ruzzittu, Varrucciu (Porto Rotondo); Mboup (Sant’Elena); Falchi (Taloro Gavoi).

11 PUNTI: Cacheiro, Chiappetta (Ilvamaddalena); Mulas (Porto Rotondo); Pusceddu (Taloro Gavoi); Paulis (Villacidrese).

10 PUNTI: D’Agostino (Ferrini); Oggiano (Li Punti); Zanda (Monastir); Falciani (Sant’Elena); Figos, Pinna (Villacidrese).

9 PUNTI: Caddeo (Asseminese); Coquin (Bosa); Rancez (Ghilarza); Ibba (Guspini); Ruiu (Li Punti); Melis (Monastir); S. Demurtas, Scioni (Nuorese); Caboni, S. Mura (Sant’Elena).

8 PUNTI: Cardoso (Arbus); Accinelli (Asseminese); Rancez (Ghilarza); Bravo, B. Floris (Guspini); Staffa (Idolo); Saias, Sylla (Monastir); Peana (Nuorese); Cocco, Dettori (Ossese); Forzati, Mulas (Taloro Gavoi).

7 PUNTI: Baggini, Salazar (Arbus); Mastromarino (Bosa); Spina (Budoni); Zarzo (Castiadas); M. Argiolas, Boi, Camba (Ferrini); Cossu, Gutierrez (Ghilarza); Jammeh (Idolo); Borrotzu (Li Punti); Vinci (Nuorese); Bruno (Villacidrese).

6 PUNTI: La Torre, Manfredi (Arbus); La Gorga (Budoni); Podda (Ferrini); Atzei, Chergia (Ghilarza); Uccheddu (Guspini); Manca, Piroddi, Traore (Idolo); Aiana (Ilvamaddalena); Congiunti (Nuorese); Arca, Madeddu (Ossese); Bruno, Melis, Pala, Saggia (Porto Rotondo); Palumbo, Ruggeri (Sant’Elena).

