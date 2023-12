È ora il centrocampista del Carbonia, Andrea Porcheddu, il leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza dopo quindici gare. Venerdì i minerari hanno perso (4-1) sul campo del San Teodoro con Porcheddu che si è comunque messo in evidenza in modo positivo raccogliendo l’undicesima preferenza. Ha staccato i centrocampisti dell’Iglesias, Gianluigi Illario e Mauricio Bringas, che non hanno giocato perché la squadra rossoblù ha scontato il turno di riposo. Illario e Bringas sono stati raggiunti, a quota dieci, dall’allenatore-giocatore del Sant’Elena, Fabio Vignati, e dal centrocampista dell’Ossese, Matteo Gueli. Proprio venerdì scorso si sono affrontate Ossese e Sant’Elena. A vincere sono stati i bianconeri.

11 PUNTI

Andrea Porcheddu (Carbonia)



10 PUNTI

Mauricio Bringas (Iglesias)

Gianluigi Illario (Iglesias)

Mattia Gueli (Ossese)

Fabio Vignati (Sant'Elena)



8 PUNTI

Mouhamadou Sakho (Barisardo)

Artur Sagitov (Bosa)

Mohamed Sory Camarà (Calangianus 1, Barisardo 7)

Sandro Scioni (Ferrini)

Michele Chelo (Ossese)

Michele Fadda (Sant'Elena)

Michele Suella (Villacidrese)

Lorenzo Camba (Villasimius)

Luca Melis (Villasimius)



7 PUNTI

Luca Di Angelo (Bosa)

Adam Idrissi (Bosa)

Simone Solinas (Calangianus)

Matteo Vinci (Ghilarza)

Victor Pucinelli (Li Punti)

Samuele Saggia (San Teodoro)

Stefano Demurtas (Tempio)

Ousman Gomez (Tempio)

Alberto Atzori (Tharros)

Simone Calaresu (Tharros)

Salvatore Bruno (Villacidrese)

Lorenzo Cocozza (Villacidrese)



6 PUNTI

Simon Pierrick Petit (Barisardo)

Romolo Putzu (Calangianus)

Ezequiel Cordoba (Carbonia)

Gabriele Dore (Carbonia)

Alessio Figos (Ferrini)

Marco Manis (Ferrini)

Mattia Caddeo (Ghilarza)

Diego Humberto Di Pietro (Ilvamaddalena)

Nicolas Madero (Ilvamaddalena)

Giacomo Cocco (Li Punti)

Daniele Molino (San Teodoro)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Danilo Ruzzittu (San Teodoro)

Antonio Fortuna (Sant'Elena)

Andrea Sanna (Tharros)

Sariang Kassama (Villasimius)



