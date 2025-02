Giornata di coppe mercoledì in Sardegna.

In Eccellenza si gioca Ossese-Montespaccato, il ritorno delle prime sfide a livello nazionale. All'andata l'Ossese è stata battuta dalla squadra laziale per 3-1. In campo alle ore 15.

Sempre mercoledì si giocano le gare di andata delle semifinali della Coppa Italia di Promozione: alle 15 Lanusei-Guspini e alle 18 Buddusò-Coghinas.

