Il primo colpo di mercato della Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G) potrebbe arriva dalla neo promossa Budoni. La società gialloblù avrebbe puntato gli occhi sul centrocampista esterno Giacomo Santoro.

Classe 1997, nuorese, è stato protagonista della promozione dei biancocelesti. Un giocatore di assoluto valore tecnico con esperienze anche con Castiadas e Nuorese. Tra le conferme possibile quelle di Andrea Demontis, Alessandro Cadau e Sergio Nurchi.

Il Budoni dovrebbe ripartire dal tecnico Raffaele Cerbone. Proverà a trattenere il bomber Giuseppe Meloni. L’attaccante ha però numerose richieste sia dalla D che dall’Eccellenza, non solo in Sardegna. Per ora il bomber prende tempo.

© Riproduzione riservata