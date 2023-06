Primo colpo di mercato del Calangianus (Eccellenza). Dopo tante conferme la società giallorossa annuncia l’ingaggio del difensore Ciprian Florin Dombrovoschi, classe 1993. Giocatore con un curriculum importante. Tra le sue esperienze quelle col Grosseto in B, Messina, FC Farul 1920 ed ultima con l’Ilvamaddalena.

«Sono contentissimo ed onorato di vestire i colori giallorossi», ha detto il difensore, <non vedo l’ora di iniziare, ringrazio la società per la fiducia riposta in me, spero di ripagarla al meglio, di divertirci e di fare una grande stagione insieme».

L’Ilvamaddalena ha confermato Diego Di Pietro. Ha sposato il progetto della società biancoceleste che proverà a far ritorno in Serie D.

Intanto il direttivo del Bosa ha confermato la volontà di passare il testimone a nuove e motivate risorse dirigenziali per proseguire con determinazione nelle attività dell’Associazione.

