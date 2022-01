Una maglia bianca per Max Pezzali. È così che l’Olbia annuncia l’apertura del calciomercato invernale, con un simpatico messaggio lanciato via social e un testimonial d’eccezione.

La foto. La foto pubblicata sui profili ufficiali del club, un’immagine che ritrae il celebre cantante insieme al presidente Alessandro Marino, è corredata dal commento “Il #mercato si apre col botto”, come se Pezzali, già giocatore della Nazionale italiana cantanti, fosse il primo acquisto dei galluresi comunicato con un post. Un modo originale per attirare l’attenzione sulla riapertura delle trattative, al via da oggi fino alla fine del mese.

Le origini. Per la cronaca lo scatto risale a qualche tempo fa, com’è facile intuire dall’abbigliamento “leggero” dei due protagonisti. Un incontro in occasione di un concerto di Pezzali fuori dalla Sardegna, pare, durante il quale Marino ha voluto omaggiare il cantautore pavese, ex 883, con la maglia personalizzata dell’Olbia. Con tanto di foto ricordo.

In attesa del vero colpo. Aspettando il primo vero colpo del mercato invernale, i tifosi sperano allora che, come calciatore, il prossimo nuovo acquisto dell’Olbia sia all’altezza di Pezzali come cantante. Che sarebbe già un gran colpo.

© Riproduzione riservata