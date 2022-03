Allungo di prepotenza dell’attaccante del Budoni, Mauricio Villa nella speciale classifica dei bomber. L’argentino, grazie alla tripletta realizzata domenica scorsa contro la sua ex squadra, il Castiadas, ha raggiunto quota ventuno (dieci di queste firmate con la maglia dei sarrebesi). Ora è in fuga. L’attaccante del Porto Rotondo, Alessio Mulas è rimasto a secco nella trasferta di Gavoi contro il Taloro. Ha finalmente ritrovato il gol la punta dell’Ilvamaddalena, Blas Tapparello. Per lui il sedicesimo sigillo. Fermi a quindici reti Mattia Caddeo (Ghilarza) e Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi). Avanza, a quattordici, Mauro Ragatzu (Nuorese).

La classifica

21 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas, 11 Budoni).

18 RETI: Mulas (Porto Rotondo).

16 RETI: Tapparello (1 rig.) (Ilvamaddalena).

15 RETI: M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza); Falchi (Taloro Gavoi).

14 RETI: Ragatzu (3 rig.) (Nuorese);

13 RETI: Ruzzittu (2 rig.) (Porto Rotondo).

12 RETI: Camba (Ferrini); Virdis (Ossese); Caboni (1 rig.) (Sant’Elena).

11 RETI: Podda (5 rig.) (Ferrini); Nieddu (3 rig.) (Idolo); Fangwa (2 rig.) (Monastir K.); Mboup (2 rig.) (Sant’Elena); Littarru (2 rig.) (Taloro Gavoi).

