E’ di nuovo Mattia Nonne, il vincitore del King of Mammarranka, allenamento sul canale di Terramaini che dal 2011 apre il calendario della canoa cagliaritana. L’appuntamento, il giorno dell’Epifania, ha richiamato ventuno atleti di tutte le categorie, tra kayak e canadese.

Battuto il suo stesso record. L’Under 23 del Circolo Kayak Sardegna Le Saline è stato il primo, a coprire la distanza di quasi 10 chilometri, superando anche se stesso: nel 2021, aveva completato il tragitto in 29’22”, tempo che ha migliorato due giorni fa, facendo segnare 28’41”. La sua vittoria gli ha garantito anche la conquista del Memorial Piga, associato alla competizione.

Tra le donne. Il titolo di Queen of Mammarranka – che invece viene messo in palio dal 2013 - è andato alla junior Maria Noelle Mira (Le Saline), ottava in classifica generale e prima in quella femminile con il tempo di 33’02”. Un tempo che le ha permesso di tornare sul trono, dove si era insediata nel 2020, e spuntarla per un soffio sulla compagna di squadra, e vincitrice nel 2021, Francesca Cabras (33’11”)

© Riproduzione riservata