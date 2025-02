Con una doppietta di Maspero e un gol di Della Salandra, l’Olbia piega 3-0 il Trastevere al “Nespoli” nella sfida dell’8ª giornata di ritorno di Serie D, e ritrova un successo che mancava da un mese e che vale quota 27 in classifica, a una manciata di punti dalla salvezza diretta.

In un primo tempo avaro di emozioni la partita la fanno gli ospiti, ma sono i padroni di casa ad andare più vicini al vantaggio con Furtado in avvio e su palla inattiva con Costanzo e Pani. A inizio ripresa ci prova Ragatzu, ma all’8’ è Maspero ad andare a bersaglio per l’1-0 del “Nespoli”.

Al 26’ il salvataggio sulla linea di porta di Fragnelli nega a Della Salandra la gioia del 2-0, che sigla però Maspero al 34’. Della Salandra si rifà al 38’, firmando il 3-0 e chiudendo i giochi.

