Finisce nel peggiori del modi, con la retrocessione in Prima categoria, l'esperienza delle due squadre del Sulcis Iglesiente nel girone A della Promozione: il Villamassargia ha palesato da subito enormi difficoltà e ha chiuso la stagione all'ultimo posto, ma ha dovuto cedere alle difficoltà del torneo anche l'Atletico di Masainas.

La formazione sulcitana era riuscita a conquistare la Promozione con uno straordinario campionato di Prima categoria che aveva vinto con un record di punteggio e di goal. E anche questa stagione in realtà era iniziata in maniera abbastanza discreta fino a quando poi non si è palesato il tracollo nella parte centrale e finale del campionato nonostante alcuni colpi di coda che avevano fatto ben sperare. Complici anche alcuni episodi sfortunati e alcune decisioni arbitrali contestate in momenti cruciali della stagione.

La dirigenza dell'Atletico di Masainas tuttavia ha deciso di fare ammenda dell'esperienza, comunque esaltante per la prima volta nel campionato di Promozione, e di costruire la prossima rosa affinché si possa tornare a vincere il torneo di Prima categoria.

