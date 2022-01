Due sconfitte di misura, la Marcozzi chiude al quarto posto la Final Four della Coppa Italia maschile di tennistavolo, disputata sabato e domenica a Napoli, nella Palestra Partenope. Il trofeo lo vince ancora il Carrara, mentre nella competizione femminile si conferma il Castelgoffredo. Quest’ultimo trofeo è stato orfano del Norbello, fermato dal Covid, e impossibilitato dal regolamento (e della mancata deroga) a schierare una delle giocatrici delle squadre di A2. Nessuna, infatti, aveva disputato nella stagione in corso almeno una partita nel massimo campionato.

La Marcozzi, quindi, due sconfitte ma tanti applausi. Sabato ha perso al fotofinish con il Messina per 3-2 e come in campionato la formazione siciliana ha dato fondo a tutte le energie dei suoi fuoriclasse per uscire dai pasticci.

Apre il doppio Amato-Giovannetti contro Rech (numero 2 in Italia) e Joao Monteiro (79 nel mondo). Avanti due set, il duo cagliaritano si fa raggiungere e nel quinto vince ai vantaggi dopo aver annullato un match point. Messina manda in campo il danese Groth, numero 33 del mondo, e per battere Campos deve arrivare al quinto set. Rech supera Giovannetti 3-0, ma la Marcozzi non cede. Tra Campos e Mutti (terzo nel ranking italiano) è un testa a testa che si conclude, per la terza volta, al quinto set in favore del cubano. Sul 2-2, allo scoccare della terza ora di gioco, è il turno di Amato, che di fronte a Groth da il meglio ma perde in tre set. In finale va il Messina, la Marcozzi torna in campo oggi contro il Castelgoffredo per un ininfluente terzo posto. Il coach Curcio cambia il doppio, con Amato c’è Campos, Giovannetti ha spazio per due singolari. Vince la formazione lombarda 3-2. Vantaggio della Marcozzi con il doppio, in quattro set su Bressan e Baciocchi. Giovannetti perde combattendo prima con l’ucraino Yefimov, in tre set, poi con l’ex Baciocchi, in quattro. Tra i due incontri, Campos aveva riportato avanti la Marcozzi superando agevolmente Bressan. E anche in questa partita, sul 2-2, si arriva all’ultimo match che Yefimov fa suo battendo Amato in tre set. Marcozzi fuori dal podio, ma con la soddisfazione di aver giocato due grandi partite.

