Un anno meraviglioso per Marco Ghiani, che proprio stasera ha conquistato la vittoria numero 100 del 2021. Lo ha fatto a Newcastle, uno degli ippodromi dell'Inghilterra, la patria del purosangue. Il ventiduenne oristanese di Silì ha prima ottenuto il successo numero 99 in sella a Nushafreen, preparato insieme a Marco Botti, poi ha chiuso la riunione con la vittoria in sella a Blue Flame, col trainer Ed Dunlop.

Cento vittorie in una sola annata, e per di più dopo l'infortunio di agosto, sono un risultato di altissimo livello per Marco Ghiani, che confermano come sia strameritato il titolo di Apprentice Jockeys Championship delle corse in piano vinto due mesi fa. Il miglior allievo fantino in Inghilterra è un sardo. Non accadeva dai tempi di Frankie Dettori.

Nel 2021 Marco Ghiani ha messo in bacheca anche una vittoria nella Royal Ascot, la cinque giorni più elegante, antica e celebre del galoppo. Lo ha fatto nella Royal Hunt Cup, in sella a Real World, col quale ha vinto anche una corsa di Gruppo 3. In tutto ha ottenuto quasi 900 mila sterline considerando anche i piazzamenti. Il suo score dopo appena tre anni sale così a 141 vittorie e oltre 300 piazzamenti su poco più di 900 corse.

Un anno da ricordare anche per la famiglia che si è allargata con l'arrivo del primogenito Louis.

