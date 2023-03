È derby anche per la lotta per il titolo di capocannoniere del girone A di Promozione.

L’attaccante del Castiadas Carlos Mboup ha realizzato il quindicesimo centro che è valso la vittoria nella sfida contro il Villasimius dove milita il leader della classifica Andrea Iesu, con ventuno reti. Un distacco importante a tre giornate dalla fine. Mboup ha superato il suo record personale di gol firmati in una stagione (tredici nell’ultima con la maglia del Sant’Elena in Eccellenza). In terza posizione, con dodici marcature, Momo Cosa della Verde Isola ha raggiunto Mario Piras del Cus Cagliari.

Nel girone B, Antonio Pili dell’Idolo ha siglato il diciottesimo sigillo. Mantiene quattro punti di vantaggio sull’immediato inseguitore che ora è Giuseppe Cocco: con i due gol contro il Tonara è salito a quattordici complessivi superando Yahya Jatta (Bittese), fermo a tredici.

Incertezza nel girone C. Sono rimasti in tre in vetta. Hanno realizzato un gol nell’ultimo impegno, il diciottesimo stagionale, Victory Igene (Sennori), Lamine Doukar (Stintino) e Sergio Damian Valenti (Tempio). Sono rimasti, invece, fermi a diciassette Patrick Caetano Ferreira (Coghinas) e Domenico Saba (Usinese).

GIRONE A



21 RETI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



15 RETI

Abdoulaye Mboup (10 rig.) (Castiadas)



12 RETI

Mario Piras (1 rig.) (Cus Cagliari)

Momo Cosa (Verde Isola)



11 RETI

Michel Milia (3 rig.) (Villamassargia)



10 RETI

Federico Anedda (Guspini)

Matteo Cardia (Selargius)



9 RETI

Juan Martin La Valle (Villasimius)



8 RETI

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)

Fabrizio Frau (Guspini)



7 RETI

Davide Vitellaro (1 rig.) (Orrolese)



6 RETI

Jerem Sanyang (1 rig.) (Atl. Cagliari)

Claudio Fiori (Cus Cagliari)

William Tronu (2 rig.) (Selargius 2, La Palma 4)









GIRONE B



18 RETI

Antonio Pili (8 rig.) (Idolo)



14 RETI

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)



13 RETI

Yahya Jatta (Bittese)



12 RETI

Massimo Pibiri (5 rig.) (Santa Giusta)



11 RETI

Nicolas Carlander (1 rig.) (Barisardo 7, Paulese 4)

Marco Boi (5 rig.) (Tortolì)



10 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Giorgio Calvisi (3 rig.) (Bittese)

Gianluca Siazzu (Posada)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)



9 RETI

Mattia Muggianu (1 rig.) (Barisardo)

Luca Orrù (3 rig.) (Terralba)

Manuel Piras (Terralba)



8 RETI

Alejandro Serralvo Gomez (1 rig.) (Arborea)

Nicola Tolu (Fonni)



7 RETI

Mohamed Sylla (Idolo)

Marco Murgia (Posada)



GIRONE C



18 RETI

Victory Igene (7 rig.) (Sennori)

Lamine Doukar (Stintino)

Sergio Damian Valenti (6 rig.) (Tempio)



17 RETI

Patrick Caetano Ferreira (5 rig.) (Coghinas)

Domenico Saba (7 rig.) (Usinese)



14 RETI

Federico Fernando Ferrari (1 rig.) (Macomerese)



13 RETI

Hernan Salazar (1 rig.) (Bonorva)



11 RETI

Heber Josè Chappino (Bonorva)

Paolo Palmas (Lanteri 7, Tempio 4)

Fabio Nuvoli (3 rig.) (Sennori)



9 RETI

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)

Edoardo Donati (Luogosanto)



8 RETI

Mariano Solinas (Thiesi)



7 RETI

Nacho Lerech (Bonorva)

Sebastiano Canu (Buddusò)

Gian Carlo Bombagi (2 rig.) (Porto Torres)

Nicola Dettori (2 rig.) (Stintino)



6 RETI

Marco Degortes (1 rig.) (Luogosanto)

Maximiliano Timpanaro (Stintino)





