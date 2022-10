Nulla è cambiato in testa alla classifica dei marcatori del girone A del campionato di Promozione, giunto alla quarta giornata. Restano al comando, con tre reti, quattro calciatori. Sono Federico Anedda (Guspini), Fabrizio Frau (Guspini), Davide Vitellaro (Orrolese) e German Daniel Pomiro (Villasimius). "Pomiro sta facendo bene", dice il tecnico della squadra del Sarrabus, Antonio Prastaro. "Gioca per la squadra. Anche domenica scorsa si è messo bene. E' mancato il gol. Una giornata storta per la squadra. Complimenti comunque all'Andromeda che ha fatto la sua onesta partita".

Nel gruppo B continua a segnare Lorenzo Zela, bomber del Posada. Domenica scorsa, contro il Tortolì, ha firmato la sesta rete.

Nel girone C, allunga Domenico Saba (Usinese) su Andrea Usai (Lanteri Sassari) . L’attaccante rossoblù ha trasformato un penalty col Thiesi, centrando la quinta rete stagionale. Usai,a secco ad Ozieri, resta fermo a quattro.

GIRONE A



3 RETI

Federico Anedda (Guspini)

Fabrizio Frau (Guspini)

Davide Vitellaro (Orrolese)

German Daniel Pomiro (2 rig.) (Villasimius)



2 RETI

Alessandro Lonis (Andromeda)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)

Mattia Gallus (Cortoghiana)

Giovanni Abis (Gonnosfanadiga)

Alessio Baire (La Palma M.U.)

William Tronu (1 rig.) (La Palma M.U.)

Samir Dib (Selargius)

Pierluigi Achenza (1 rig.) (Verde Isola)

Matteo Cosa (Verde Isola)

Michel Milia (1 rig.) (Villamassargia)

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)

GIRONE B



6 RETI

Lorenzo Zela (1 rig.) (Posada)



3 RETI

Marco Atzeni (Arborea)

Alejandro Serralvo Gomez (Arborea)

Gianluca Siazzu (Posada)

Massimo Pibiri (1 rig.) (Santa Giusta)

Chico Daniel Fernandez (3 rig.) (Siniscola Montalbo)

Giorgio Loddo (Siniscola Montalbo)

Nicolò Zedda (Terralba F. Bellu)

Marco Boi (1 rig.) (Tortolì)



GIRONE C



5 RETI

Domenico Saba (2 rig.) (Usinese)



4 RETI

Andrea Usai (Lanteri Sassari)



3 RETI

Edoardo Donati (Luogosanto)

Victory Igene (Sennori)

Fabio Nuvoli (2 rig.) (Sennori)







