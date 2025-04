Con il poker rifilato al Calangianus, l’attaccante del Carbonia Nicolas Ricci vola a quattordici reti e aggancia Sergio Nurchi (Monastir) in testa alla classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. Non accadeva da quasi quarant’anni che un attaccante della compagine mineraria realizzasse quattro goal in una partita. E li ha fatti in trentacinque minuti, regalando alla sua squadra una vittoria preziosissima in chiave salvezza.

Dietro la coppia di testa Ezequiel Franchi dell’Ossese con tredici reti. Subito dietro, a quota dodici, Matteo Argiolas del Villasimius e Luca Scognamillo dell’Alghero.

14 RETI:

Nicolas Ricci (Carbonia); Sergio Nurchi (Monastir).

13 RETI

Ezequiel Franchi (Ossese).

12 RETI:

Luca Scognamillo (Alghero); Matteo Argiolas (Villasimius).

11 RETI:

Kaio Piassi (2 rig.) (Budoni); Filippo Mascia (Ossese); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).

10 RETI:

Manuel Ruiz Sanchez (1 rig.) (Calangianus 4, San Teodoro 6); Massimiliano Manca (Nuorese).

9 RETI:

Diego Barboza (Budoni); Andrea Sanna (1 rig.) (Monastir); Danilo Ruzzittu (5 rig.) (San Teodoro).

8 RETI:

Federico Moreno (Carbonia).

7 RETI:

Alessio Virdis (1 rig.) (Ossese).

6 RETI:

Stefan Dimitrijevic (Barisardo); Blas Dante Tapparello (Budoni); Gianluca Podda (5 rig.) (Ferrini); Heber Chappino (Ghilarza); Fabricio Alvarenga (2 rig.) (Iglesias); Alessandro Cadau (1 rig.) (Nuorese); Andrea Porcheddu (1 rig.) (Ossese); Santiago Arnaudo e Abre Yannick Beugrè (Villasimius).

5 RETI:

Tommaso Spanu (Alghero); Ben Housni Soilihi (Barisardo); Stefano Demurtas (4 rig.) (Calangianus); Tomas Ezequiel Pavone (1 rig.) (Carbonia); Roberto Piroddi (Ferrini); Nicolas Martin Capellino e Gianluigi Illario (1 rig.) (Iglesias); Fabrizio Murgia (Li Punti); Stefano Sarritzu (Monastir); Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Victor Santoro (San Teodoro); Giovanni Secchi (Taloro Gavoi); Lautaro Schinnea (1 rig.) (Tempio).

