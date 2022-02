Nella speciale classifica dei bomber di Eccellenza, l’attaccante del Porto Rotondo, Alessio Mulas, insidia Mauricio Villa (Budoni) e Blas Tapparello (Ilvamaddalena). Il giocatore classe 1993, grazie alla rete contro l’Asseminese, sale a quota dodici, ad una rete dalla coppia argentina di testa, domenica scorsa rimasta a secco.

Con undici reti ci sono sempre Lorenzo Camba della capolista Ferrini Cagliari e Pierpaolo Falchi del Taloro Gavoi. Nulla cambia anche dietro: dieci gol per Stephan Coquin (Bosa) e Mattia Caddeo (Ghilarza), nove per Hernan Salazar (ex Arbus) e Giacomo Santoro del Budoni.

Autore della tripletta contro il Guspini, l’attaccante del Sant’Elena Abdoulaye Mboup aggancia a otto reti Mauro Ragatzu (Nuorese) e Alessio Virdis (Ossese).

LA CLASSIFICA

13 RETI: Villa (3 rig.) (10 Castiadas) (Budoni); Tapparello (Ilvamaddalena).

12 RETI: Mulas (Porto Rotondo).

11 RETI: Camba (Ferrini); Falchi (Taloro Gavoi).

10 RETI: Coquin (3 rig.) (Bosa); M. Caddeo (2 rig.) (Ghilarza).

9 RETI: Salazar (4 rig.) (Arbus); Santoro (8 Castiadas) (Budoni).

8 RETI: Ragatzu (2 rig.) (Nuorese); Virdis (Ossese); Mboup (2 rig.) (Sant’Elena).

7 RETI: Monteiro (Budoni); Podda (5 rig.) (Ferrini); Fernandez (2 rig.) (Guspini); Nieddu (2 rig.) (Idolo); Oggiano (1 rig.) (Li Punti); Fangwa, Mossa (Monastir K.); Littarru (1 rig.) (Taloro Gavoi).

6 RETI: Caddeo (Asseminese); F. Argiolas, M. Argiolas (Ferrini); Anedda (2 rig.) (Monastir); Cocco (Nuorese); Chelo (Ossese); Ruzzittu (1 rig.) (Porto Rotondo); Figos (Villacidrese).

5 RETI: N. Manca (2 rig.) (Asseminese); Usai (Budoni); Ghiani (1 rig.) (Monastir); Caboni, Falciani (4 rig.) (Sant’Elena); Paulis (4 rig.) (Villacidrese).

