La Matex Marabadminton a caccia del titolo italiano. La Final Four del campionato italiano a squadre di Badminton di Serie A 2025 si terrà a Milano il 31 maggio e 1 giugno. Tutte le attenzioni sono puntate sulla Matex Marabadminton, una delle squadre più forti e costanti degli ultimi anni. La squadra sarda, che ha dominato la stagione regolare, si presenta come la favorita per la conquista del titolo. Ha costruito una reputazione solida nel panorama del badminton italiano ed europeo.

Nel 2023, ha raggiunto l'apice del successo internazionale vincendo l'European Badminton Championships a Oviedo, in Spagna.

In quella storica finale, la Matex ha sconfitto il Recreativo IES La Orden, campione di Spagna 10 volte negli ultimi 12 anni, con un perentorio 3-1, diventando la prima squadra italiana a conquistare questo prestigioso titolo. Nei campionati di Serie A nel 2021, 2023 e 2024 si è classificata al secondo posto.

In questa stagione, nella sessione regolare, ha chiuso al primo posto, dimostrando una superiorità netta sugli avversari. Ora nei playoff, sabato prossimo, affronterà Brescia. L’altra semifinale è tra SSV Bolzano e BC Milano. Il Quella della MAtex è una rosa di altissimo livello Marabadminton con giocatori come Julien Maio e Lea Palermo, medaglie di bronzo in doppio misto ai recenti campionati europei in Danimarca e Christopher Vittoriani, uno dei giocatori italiani più titolati, con quattro campionati italiani individuali assoluti vinti negli ultimi tre anni, 3 in singolo ed uno in doppio misto .

