Al via domani a Milano i playoff per l'assegnazione dello scudetto di badminton. Il Mater Marabadminton di Maracalagonis affronterà il Brescia. L’altra semifinale è tra SSV Bolzano e BC Milano. Il Marabadminton si presenterà con giocatori come Julien Maio e Lea Palermo, medaglie di bronzo in doppio misto ai recenti campionati europei in Danimarca e Christopher Vittoriani, uno dei giocatori italiani più titolati, con quattro campionati italiani individuali assoluti vinti negli ultimi tre anni. Tre, in singolo ed uno in doppio misto . La finale, tra le due vincitrici delle semifinali di domani, si giocherà domenica sempre a MIlano con l'assegnazione dello scudetto.

