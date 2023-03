Ieri gli è stato assegnato un riconoscimento per i suoi 400 gol in carriera. Il fantasista Manrico Porceddu, in forza al Calcio Pirri, capolista del girone A di Prima categoria, continua ad essere protagonista.

Con l'eurogol (pallonetto dalla trequarti) nel derby contro l'Azzurra ha raggiunto le quattrocento reti. E ieri, nella sfida col Quartu 2000, è arrivata, su rigore, la 401esima. Prima del fischio iniziale il direttore sportivo Stefano Siddi gli ha consegnato il riconoscimento. Quarantaquattro anni, è nato il 9 luglio 1978, Porceddu vanta un ricco curriculum. Ha indossato le maglie di Carloforte e Atletico Elmas. Con la società, all’epoca presidiata dagli Orrù, nella stagione 2000/2001, con Virgilio Perra in panchina, ha vinto il campionato di Eccellenza e giocato successivamente in Interregionale. Nel 2003/04 il trasferimento all'Ischia, guidata da Ninni Corda. Con la società campana (il presidente era Roberto Goveani) dopo il normale periodo di ambientamento diventa incontenibile.

Un anno dopo segue Goveani al Msida Saint Joseph Football Club, società di serie A del campionato maltese. L'allenatore era Mario Petrone. Così fa l’esordio tra i professionisti realizzando otto reti. Rientra in Sardegna, alla Villacidrese (2005/06). Con i biancoblù non brilla ed a novembre si trasferisce al Tavolara di Giuseppe Leggieri, chiamato dal presidente Giovanni Antonio Pitta. Nel 2006/2007 passa al Sanluri in Promozione con Marco Cossu in panchina. Con i biancorossi vince la Coppa Italia di categoria. L’anno dopo passa alla Decimese in Eccellenza. Nel mercato invernale cambia casacca col trasferimento al Quartu 2000. Una stagione non tanto positiva. Si rilancia subito nel campionato 2008/09. Chiamato a Selargius, dal direttore sportivo Angelo Farci e dal tecnico Virgilio Perra, realizza venti reti contribuendo al salto in Serie D al termine degli indimenticabili playoff nazionali.

L’anno dopo firma per il Muravera e con Lulù Oliveira e il suo amico Paolo Piludu formano un attacco da favola. Il tecnico era Marco Piras. Sono undici le marcature del fantasista. Seguono le stagioni con Tortolì, Pula, Samassi, Decimo, Sigma, Frassinetti e da due stagioni veste la maglia del Calcio Pirri. In quest’ultima ha realizzato finora ben diciassette gol. Il diesse Stefano Siddi, che gli ha consegnato il riconoscimento, lo coccola: «Fa ancora la differenza. Un talento puro che non ha nessun bisogno di presentazioni. E’ un piacere che con la nostra maglia abbia raggiunto un traguardo così importante. E’ uno degli attaccanti sardi più prolifici».

