Colpo grosso della Asd Pirri che ha rinnovato l'accordo con uno dei grandi bomber del calcio isolano degli ultimi 25 anni: la società e il direttore sportivo Stefani Siddi hanno annunciato poco fa l'ingaggio di Manrico Porceddu.

45 anni, 411 reti in carriera, la fascia di capitano al braccio, 27 reti nella passata stagione con la vittoria del campionato di Prima Categoria e ancora una gran voglia di giocare e divertirsi su quel rettangolo di gioco. Manrico Porceddu che si appresta ad indossare la maglia rossoblú per il quarto anno consecutivo.

Capitano silenzioso, il primo ad arrivare al campo e l’ultimo ad andarsene, ha sempre fatto parlare il campo e nell’ultima stagione sempre con la fascia al braccio e il suo inseparabile 10 sulle spalle, con 45 primavere, ha guidato i suoi sino al gradino più alto del podio che è valsa la “Promozione”, si è tolto la soddisfazione di sfornare un notevole numero di assist per i compagni e di andare in rete per ben 27 volte, di punizione, di rigore, di testa, di destro, di sinistro e non sono mancate le marcature di rara bellezza come quella da 45 metri al volo in casa contro l’Azzurra Monserrato che gli ha consentito di raggiungere i 400 gol in carriera, omaggiato poi dalla Società di una maglia e un trofeo ricordo per il traguardo raggiunto.

Il Direttore Sportivo Stefano Siddi definisce Manrico Porceddu: “uno dei giocatori più forti a livello regionale ancora in attività, da capitano di questa squadra e di questo gruppo non ha mai parlato, coi fatti è sempre stato di esempio per chi ha condiviso lo spogliatoio con lui, non ricordo una sua assenza agli allenamenti, sono felice sia ancora con noi, per appendere le scarpette al chiodo c’è ancora tempo”.

