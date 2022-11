L’Uri si aggiudica (0-1) il derby del "Biagio Pirina" contro l’Arzachena. Ritrova il successo (4-1) la Costa Orientale Sarda che piega il Nola. Ilva sconfitta (2-1) a Cassino. Sono i verdetti della decima giornata del campionato di Serie D, girone G.

L’Uri espugna il campo dell’Arzachena con una rete di Aloia al 25’ della ripresa.

Bene la Cos di Francesco Loi. I gialloblù passano al 22’ grazie ad una autorete di Cassandro. Ad inizio ripresa il raddoppio di Demontis. Al 44’ tris di Cadau al termine di un’azione personale. Nel recupero un rigore per parte: segnano Maggio per il Nola e Nurchi per i sardi.

Battuta d’arresto per l’Ilva. Al 22’ il Cassino passa con Gallo. Nella ripresa al 10’ il pari dei maddalenini firmato da Contucci. A 6’ dallo scadere padroni di casa di nuovo avanti con Ingretolli.

© Riproduzione riservata