Inizia domani col Torneo Selis Social Goal for Peace la settimana del Torneo Mondiale “Manlio Selis”, giunto alla 26esima edizione. La manifestazione di calcio giovanile dedicata alla categoria Esordienti, che coinvolgerà quest’anno 40 squadre, in gara sui campi della Gallura dal 28 aprile al 1° maggio, avrà la sua appendice nel mini torneo dedicato ai Pulcini.

Dopo l’esperienza dell’anno scorso, che aveva coinvolto atleti provenienti da Gerusalemme e Tel Aviv, con i bambini israelo-palestinesi che avevano giocato nella stessa squadra, il Torneo Selis Social Goal for Peace prosegue nel 2023 con una compagine in più: alla competizione, di scena a Luras, saranno presenti i piccoli atleti ucraini, bambini sfollati dalla guerra e rifugiatasi in Lussemburgo.

«Lo scorso anno sono venuti, e torneranno, i bambini provenienti da Israele e Palestina, e quest’anno non potevamo non pensare ad altri bambini, quelli del territorio ucraino, che da troppo tempo non possono giocare spensierati, vivere una vita serena, così come dovrebbero», spiega il promotore dell’evento Enea Selis. «Credo che un torneo come questo debba avere anche un risvolto sociale importante e sono certo che mio padre, a cui questa manifestazione è intitolata, ne sarebbe molto felice e orgoglioso. Questa squadra – aggiunge Selis – sarà un messaggio per gli adulti, quelli che purtroppo ancora oggi decidono di fare la guerra in tempo di pace».

Il torneo si svolgerà, dunque, domani a Luras: in campo, oltre alla squadra israelo-palestinese e quella ucraina, la formazione del Cagliari femminile e poi Tempio, Torres, Calangianus, Atletico Buddusò, Olbia, Budoni e Porto Rotondo. Si parte alle 9.30 con la sfilata e la presentazione delle squadre; a seguire le prime due gare, Olbia-Cagliari femminile e Ucraina-Torres, nei campi predisposti allo stadio “Limbara”.

Le partite proseguiranno fino all’ora di pranzo, e, dopo la pausa, fino al completamento delle sfide in programma. Gran finale con la premiazione di tutte le squadre alle 19.

