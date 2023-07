Si è concluso nei giorni scorsi IV Torneo Rodeo Open Città di Luogosanto, organizzato dal Tennis Club Giovanni Solinas, che ha visto vincitore Franco Capalbo del T.C. Cagliari. Il tennista italo-argentino ha avuto la meglio su Andrea Calcagno del T.C Moneta. Organizzato dal T.C Luogosanto hanno partecipato al torneo i migliori giocatori del panorama tennistico sardo.

«Ci proponiamo ogni anno di migliorare la qualità del torneo inserendo giocatori di più alto livello e di aumentare in modo consistente il montepremi», ha dichiarato la vicepresidente del Club locusantesu, Simonetta Sanna.

«Ci stiamo impegnando per la realizzazione di un nuovo centro dedicato allo sport e al divertimento, che sia al servizio della comunità di Luogosanto e dei turisti», ha dichiarato il sindaco, Agostino Piredda: «L'Amministrazione comunale ha deciso di impegnare il contributo di 1 milione e 350 mila euro - frutto dei finanziamenti ottenuti nell'ambito della Legge regionale di stabilità, per creare nuovi campi sportivi, da tennis e da calcetto - per la ristrutturazione e la riconversione del bocciodromo, andando così ad ampliare e completare l'area sportiva di via Cristoforo Colombo, che diventerà così il fiore all’occhiello di tutta la Gallura».

© Riproduzione riservata