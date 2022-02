Dopo aver bloccato la Techfind San Salvatore, l’Umbertide ha fermato anche il Cus Cagliari, battuto 78-62 al PalaMorandi nella 4ª di ritorno dell’A2 femminile di basket.

“Umbertide ci è stata superiore in tutto, portiamo a casa l’insegnamento che non si possono subire canestri in contropiede su palla persa senza rientro difensivo, ma non possiamo scordarci una delle nostre armi migliori: l’aggressività”, ha commentato coach Xaxa.

La gara. Umbre subito avanti e la reazione delle cussine, che le porta a impattare sull’8-8, non basta a invertire la rotta: le padrone di casa chiudono il primo quarto avanti 22-13. Le cagliaritane provano a ricucire e si affidano alla difesa a zona per contenere le padrone di casa, che tuttavia, alla lunga, riescono comunque costruire un vantaggio importante e ad arrivare al giro di boa avanti 41-29 e al 30’ sul +20. Nell’ultima frazione si è rivista in campo Madeddu, che ha segnato quattro punti al rientro dopo il lungo stop dovuto all’infortunio al crociato.

Umbertide 78

Cus Cagliari 62

(22-13; 19-16; 21-13; 16-20)

Umbertide: Pompei 5, Olajide 6, Giudice 14, Bartolini, Kotnis 10, Cabrini 9, Stroscio 2, Moriconi 17, Paolocci 9, Gambelunghe, Baldi 6, Cassetta. Allenatore Michele Staccini.

Cus Cagliari: Puggioni 3, Striulli 15, Caldaro 10, Saias, Cecili 7, Madeddu 4, Niola, Prosperi 9, Gagliano 4, Ljubenovic 10. Allenatore Federico Xaxa.

