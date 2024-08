Luigi Corrias si aggiudica la settima edizione del Torneo Rodeo Open Isola di La Maddalena, disputato sui campi del Tc Moneta. Otto i Seconda categoria che hanno impreziosito il tabellone finale.

Corrias, tesserato per il circolo ospitante e numero 1 del seeding, è entrato in gioco in semifinale, non concedendo giochi all'emiliano Davide Brunetti, per poi superare 6-1, 6-2 il lombardo Nicolò Crespi nel match che assegnava il titolo. Crespi che, in semifinale, aveva battuto 4-2, 4-1 il laziale Alessio Luperi.

© Riproduzione riservata