Ci sono anche due ragazzi e un tecnico isolano tra i convocati nell’ambito del progetto Academy Italia, per partecipare al Torneo categoria Under 15 maschile denominato Ludec Cup 2024 che si svolgerà a Porcari (Lucca) a partire da oggi 5 fino all’8 dicembre.

La scelta del Settore Squadre Nazionali è ricaduta su Marco Di Stasio e Lorenzo Montaldo, atleti tesserati rispettivamente per la Polisportiva Dinamo Sassari e per l’Esperia Cagliari. Il tecnico che parteciperà al torneo è Nicola Pintonello, Referente Tecnico Territoriale maschile.

Per quanto riguarda il progetto Academy Italia, in tutto sono stati scelti ben 96 prospetti della categoria Under 15 (nati nel 2010) selezionati in occasioni dei vari raduni disputati. Questi in sintesi i numeri che fanno da contorno all’Academy Cup 2024, manifestazione promossa dal Settore Squadre Nazionali della Fip, che ha effettuato le convocazioni con l’intento di completare il lavoro di monitoraggio e selezione dei nostri giovani atleti in vista delle attività dell’Academy Camp Italia Maschile di fine mese.

La formula di svolgimento della Ludec Cup vedrà i 96 atleti, selezionati dallo staff tecnico Academy, divisi in 8 squadre da 12 giocatori ciascuno e ognuna allenata da un coach e ad un assistant coach individuati dal Settore Squadre Nazionali.

Per quanto riguarda la Sardegna oltre ai convocati, i ragazzi a disposizione (riserve a casa) sono: Davide Cappai (Esperia Cagliari), Francesco Nieddu (Basket 90 Sassari), Riccardo Sini (Dinamo Basket 2000) e Matteo Zoccheddu (Dinamo Sassari).

