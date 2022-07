Il mercato entra nel vivo. L’Ossese ha confermato il bomber Michele Chelo e Giovanni Ubertazzi (classe 2003). Fa le valigie invece Nicola Dettori. Continua a perdere pezzi la Villacidrese: lascia anche Mattia Cordeddu, accasatosi al Guspini come anche Marcello Angheleddu e Luigi Pinna. Tanti rinnovi per il Li Punti (Eccellenza) di Cosimo Salis. Vestiranno ancora bianco-azzurro il centrocampista argentino Val Pablo, gli esterni Davide Viale e Mattia Asara, il difensore Roberto Manca. In precedenza erano stati confermati Riccardo Oggiano, il portiere Umberto Canalis ed Emanuele Fini.

In Promozione, a Tortolì fa ritorno l’attaccante di Tertenia, Marco Boi (classe 1993), ex Villasimius, Muravera, Taloro, Lanusei, Tonara e Progetto Sant'Elia. Tesserato anche Gabriele Agus (2003) ex Atletico e Lanusei. Confermato il capitano Federico Serra.

Federico Trudu lascia la guida tecnica dell’Arborea che ha ricevuto un'importante proposta a parte di un club professionistico. Il Luogosanto ha ingaggiato Marco Degortes. L’ex Villasimius Michele Medda passa al Selargius. L’Usinese si è assicurata le prestazioni di Mirko e Alessio Delrio. Richieste in Promozione per il tecnico ex Settimo e Quartu, Andrea Spiga.

© Riproduzione riservata