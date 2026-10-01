tennis
01 ottobre 2026 alle 19:09
Lorenzo Carboni nei quarti all’Itf di SaragozzaSuperati due avversari spagnoli, ora l’olandese Jong
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Lorenzo Carboni accede ai quarti di finale dell'Itf25 di Saragozza.
Sulla terra battuta iberica, il 20enne algherese, numero 566 della classifica mondiale, ha superato due turno battendo altrettanti tennisti spagnoli: 6-3, 1-6, 6-1 al lucky loser Jaume Casas Blasi (2147 Atp) all'esordio e 6-0, 6-4 a Javier Barranco Cosano (571) negli ottavi.
Nei quarti di finale, Carboni affronterà l'olandese Sander Jong, testa di serie numero 8 e 530 al mondo.
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