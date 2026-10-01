Gara di ritorno del turno preliminare della Coppa Italia femminile, sabato alle 14 all'Acentro Stadium di Li Punti, tra Women Torres e Atletico Uri.. Per le rossoblù sassaresi sarà il debutto davanti al proprio pubblico.

All'andata vittoria dell'Uri nel finale grazie a una rete di Emma Saba, quindi per passare il turno la Women Torres deve vincere con due reti di scarto. In caso di vittoria sassarese con una sola rete di differenza si andrà direttamente ai calci di rigore.

Il tecnico della Women Torres Emanuele Riu presenta la gara: "La squadra arriva bene a questa gara di ritorno. Ci siamo messi nelle condizioni di poterla affrontare al meglio, lavorando su quanto prodotto nella gara di andata: cercando di fare tesoro degli aspetti positivi per riproporli sempre al meglio e correggendo quelle situazioni in cui abbiamo commesso degli errori. Stiamo continuando a lavorare sodo in funzione della preparazione finale per arrivare al meglio in vista dell’inizio del campionato. Quello di sabato contro l'Atletico Uri sarà per noi un test sicuramente importante per continuare a crescere, mettendo minuti e benzina nelle gambe".

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