Con un 6-0, 6-3 che non ammette repliche, Lorenzo Carboni batte lo sloveno Bor Artnak, numero 1 del tabellone e 445 al mondo, e si qualifica per la finale dell'Itf15 di Store. Sulla terra battuta slovena, il 18enne tennista algherese (693 della classifica mondiale), accreditato della quarta testa di serie, non ha ancora perso un set e domani sfiderà per il titolo un altro italiano, la testa di serie numero 6 Gianluca Cadenasso (834 Atp), che nell'altra semifinale ha battuto 6-1, 7-5 l'argentino Juan Estevez (8 del torneo e 949 Atp).

