Nuova settimana per Lorenzo Carboni in Tunisia.

Dopo la finale raggiunta la settimana scorsa, il 18enne algherese è entrato nel main draw dell'Itf15 di Monastir come special extemp.

Sul cemento tunisino, Carboni esordirà contro il lucky loser Pietro Pampanin.

In doppio, Carboni giocherà in coppia con l'indiano Manas Dhamne, suo compagno di allenamenti al Piatti Tennis Center di Bordighera e avversario che la scorsa settimana lo ha battuto sia nel turno decisivo del tabellone di qualificazione, sia in finale. Contro di loro, ci sarà il binomio testa di serie numero 1, composto dall'ucraino Oleksii Krutykh e dal greco Dimistris Sakellaridis.

